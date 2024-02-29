«Это кощунство!»: композитор «Бриллиантовой руки» — об идее снять ремейк фильма

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пару дней назад стало известно, что ТНТ снимет новогодний ремейк советской комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Создатели ленты пообещали, что покажут в картине множество звёзд в самых необычных для них образах.

На выпуск ремейка фильма отреагировал композитор оригинальной ленты Александр Зацепин. Он назвал кощунством попытки пародировать старые ленты и актёров, которые в них снимались.

Я к этому отношусь негативно. Пародировать наших старых талантливых актёров – это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, Никулина? Никто это смотреть не будет! Я помню, переснимали «Кавказскую пленницу» – было неудачно. Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор.

Зацепин посоветовал авторам пародий на советское кино создавать новые картины или хотя бы показывать старые с другой точки зрения.