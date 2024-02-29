Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. Тай-брейки
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это кощунство!»: композитор «Бриллиантовой руки» — об идее снять ремейк фильма

«Это кощунство!»: композитор «Бриллиантовой руки» — об идее снять ремейк фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Пару дней назад стало известно, что ТНТ снимет новогодний ремейк советской комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Создатели ленты пообещали, что покажут в картине множество звёзд в самых необычных для них образах.

На выпуск ремейка фильма отреагировал композитор оригинальной ленты Александр Зацепин. Он назвал кощунством попытки пародировать старые ленты и актёров, которые в них снимались.

Я к этому отношусь негативно. Пародировать наших старых талантливых актёров – это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, Никулина? Никто это смотреть не будет! Я помню, переснимали «Кавказскую пленницу» – было неудачно. Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор.

Зацепин посоветовал авторам пародий на советское кино создавать новые картины или хотя бы показывать старые с другой точки зрения.

Материалы по теме
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android