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Минкультуры РФ готовит соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере кино

Минкультуры РФ готовит соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере кино
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В Министерстве культуры России состоялась встреча российской и турецкой делегаций для обсуждения сотрудничества двух стран в сфере киноиндустрии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства и отмечается, что в ближайшее время начнётся подготовка Меморандума о сотрудничестве.

В планах у двух государств – совместное производство фильмов и сериалов, продвижение российского современного кино в Турции, а также обмен материалами из киноархивов обеих стран. Оба ведомства заинтересованы в сотрудничестве, отметили в Министерстве культуры РФ.

Кроме того, в рамках грядущего Московского международного кинофестиваля будут показаны два турецких фильма. Их названия пока не раскрываются — 46-я церемония пройдёт с 19 по 26 апреля.

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