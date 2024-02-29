В Mortal Kombat 1 добавили кроссплей — игроки на ПК, PS5 и Xbox Series могут играть вместе

29 февраля для Mortal Kombat 1 вышел новый патч, который добавил в игру полноценный кроссплей. Теперь пользователи на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series могут играть друг с другом в рейтинговом и обычном режиме. Что касается версии на Nintendo Switch, то она остаётся обособленной.

Вместе с выходом апдейта разработчики подготовили отдельный список вопросов и ответов касательно функции кроссплея. Для её работы необходимо использовать внутриигровой аккаунт Warner Bros. Games, без него опция станет недоступна. Разработчики также призвали сообщать о нарушителях правил с других платформ: пожаловаться на читера или просто грубого игрока можно после матча в разделе «История поединков».

Помимо кроссплея, в Mortal Kombat 1 также появилась кросспрогрессия — пользователи могут перенести прогресс своего профиля между ПК, PS5 и Xbox Series. Для работы опции также потребуется аккаунт Warner Bros. Games.