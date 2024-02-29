В России состоялась премьера драмы «Прошлые жизни» — одного из главных фильмов 2023 года

29 февраля в России состоялась премьера фильма «Прошлые жизни». Американо-корейскую драму можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат A24.

«Прошлые жизни» — дебютная работа режиссёра Селин Сон. Фильм рассказывает о героине Норе Мун, которая в раннем возрасте переезжает в Канаду из Южной Кореи, оставив своего близкого друга Хэ Сона позади. Спустя 12 лет бывшие друзья находят друг друга в соцсетях и вновь сближаются, однако опять прерывают общение, чтобы встретиться друг с другом ещё через 12 лет, когда молодой человек прилетает в Нью-Йорк. Женщина уже вышла замуж за американца Артура, однако встреча с Хэ Соном заставляет её переосмыслить многие вещи в своей жизни.

«Прошлые жизни» — один из главных фильмов 2023 года. Многие популярные издания включили картину в лучшие ленты прошлого года, отмечая актёрскую игру Греты Ли и Тэо Ю. Фильм также претендует на две премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».