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Эксперт разобрал Apple Vision Pro и выяснил возможность ремонта шлема

Эксперт разобрал Apple Vision Pro и выяснил возможность ремонта шлема
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Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru полностью разобрал гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro и выяснил, насколько легко можно отремонтировать устройство.

Автор ролика провёл несколько попыток, чтобы разобрать Vision Pro, взять от него детали и вставить их в другое устройство. Также эксперт подчеркнул, что снять стекло у очков без повреждения не удалось. То есть его нужно сразу же заменять.

Видео доступно на YouTube-канале Phone Repair Guru. Права на видео принадлежат Phone Repair Guru.

Специалист пришёл к выводу, что Apple Vision Pro в основных частях не подлежит ремонту. Причина — невозможность поставить в сломанный гаджет детали от другого свежего устройства. Больше всего это касается дисплея и датчиков. Устройство после этого просто не запустится.

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