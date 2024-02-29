Комиссар Гордон может сыграть важную роль в «Бэтмене 2» — актёр Джеффри Райт

Американский актёр Джеффри Райт, исполняющий роль комиссара Гордона в перезапуске «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, поделился своим видением персонажа. Артист заявил, что до сих пор не читал сценарий второй части, однако у него уже есть идеи по развитию своего героя.

По мнению Райта, хоть комиссар Гордон и не носит маску, однако в некотором роде он также скрывает своё настоящее лицо. Актёр уже обсуждал с режиссёром Мэттом Ривзом подноготную добропорядочного полицейского, в личной жизни которого наверняка есть второе дно.

Мы обсудили с Мэттом Ривзом комиссара Гордона, и я задался вопросом о его личной жизни и о людях, которые имеют такой же уровень ответственности, продолжая быть честными и добрыми. Интересно, кто скрывается под его именем, потому что в некотором смысле Гордон тоже носит маску, как и Бэтмен. Он так много отдаёт обществу, но чем ему пришлось пожертвовать в своей жизни?

Райт признался, что и сам пока не знает ответов на эти вопросы. Съёмки «Бэтмена 2» должны стартовать летом, а его премьера состоится 3 октября 2025 года.