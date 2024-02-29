В России снимут продолжение советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»

Киностудия имени М. Горького приступила к разработке продолжения советского телефильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Об этом рассказала генеральный директор киностудии Юлиана Слащева в ходе форума CSTB.PRO.MEDIA 2024.

Режиссёром картины выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников, а сценарий сиквела уже готов.

Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдём в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссёром, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий.

Юлиана Слащева также не исключила, что по франшизе также выпустят целый сериал — он расскажет о новых приключениях двух школьников.

Оригинальный двухсерийный фильм о приключениях двух школьных друзей и их подруги Маши вышла в 1984 году. Главные роли в ленте исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм.