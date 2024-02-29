ZTE представила 3D-планшет Nubia Pad 3D II — для него не нужны специальные 3D-очки

На выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 китайская компания ZTE представила Nubia Pad 3D II — вторую версию своего 3D-планшета. Это усовершенствованная версия гаджета, поступившего в продажу в 2023 году.

Главная особенность Nubia Pad 3D II — показ трёхмерного изображения без использования 3D-очков. Для отображения такого контента в устройстве используется технология Neovision 3D Anytime на основе искусственного интеллекта. Она позволяет конвертировать 2D-контент в трёхмерный в зависимости от движений глаз пользователя, а также снимать фото и видео в 3D-формате.

Nubia Pad 3D II получил 12-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей с частотой 144 Гц. Планшет работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с 512 ГБ встроенной памяти и батареей 10000 мА/ч, четырьмя динамиками и двумя микрофонами. У планшета пока нет точной даты выхода и рекомендуемой стоимости — этой информацией в ZTE поделятся позже.