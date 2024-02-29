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Онлайн-кинотеатры России заработали 94,2 млрд рублей в 2023 году — это абсолютный рекорд

Онлайн-кинотеатры России заработали 94,2 млрд рублей в 2023 году — это абсолютный рекорд
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Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» поделилось результатами исследования рынка российских онлайн-кинотеатров. Оказалось, что за 2023 год прибыль стриминговых сервисов в стране увеличилась на 39% до 94,2 млрд рублей — это абсолютный рекорд.

При этом реклама принесла онлайн-кинотеатрам 6,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Самым популярным сервисом на рынке стал «Кинопоиск» с долей в 30%.

Самые популярные онлайн-кинотеатры в России

  1. «Кинопоиск» — доля на рынке составила 30%
  2. «Иви»  — доля на рынке составила 15%
  3. Wink  — доля на рынке составила 13%
  4. Okko  — доля на рынке составила 9%
  5. Start  — доля на рынке составила 7%

Аналитики ожидают, что в 2024 году прибыль российских стриминговых сервисов вырастет до 115 млрд рублей — на 20-25%.

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