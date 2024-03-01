Расписание Игр будущего на 1 марта — финалы спидрана и плей-офф в футболе
Соревновательная программа Игр будущего – 2024 в Казани близится к своему завершению. Сегодня, 1 марта, станут известны сильнейшие в скоростном прохождении видеоигр, а также Just Dance и VR-симулятору Beat Saber.
Также в пятницу определятся полуфиналисты футбольного турнира, участники плей-офф по мобильному шутеру Standoff 2 и участники главных матчей по Mobile Legends.
Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 1 марта:
- 11:00. Группа А, RevialGG (Россия) — Noobs (Россия);
- 13:45. Группа А, SaiNts (Россия) — Absolute (Россия);
- 18:00. Группа B, FORZE Esports (Россия) — Necessary (Россия);
- 20:45. Группа В, Pepes eSports (Россия) — MadBulls (Россия).
Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 1 марта:
- 15:00. 1/4 финала, Phoenix (Россия) — R10 Team (Бразилия);
- 16:30. 1/4 финала, FC Lokomotiv (Россия) — GZ.QIUXIN (Китай);
- 19:00. 1/4 финала. Peñarol (Уругвай) — Team CMR (Камерун);
- 20:45. 1/4 финала. México Quetzales (Мексика) — CHP Chile (Чили).
Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang на Играх будущего 1 марта:
- 19:00. Полуфинал, RRQ Hoshi (Индонезия) — AP.Bren (Филиппины);
- 20:50. Полуфинал, Fire Flux Esports (Турция) — ONIC (Индонезия).
Расписание других соревнований на Играх будущего 1 марта:
- 11:00. VR ритм-симулятор (Beat Saber), финалы;
- 14:00. Спидран, финальные соревнования;
- 17:00. Танцевальный симулятор (Just Dance), финалы.
Смотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.
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