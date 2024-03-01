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Расписание соревнований и матчей Игр будущего 2024 на пятницу, 1 марта

Расписание Игр будущего на 1 марта — финалы спидрана и плей-офф в футболе
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Соревновательная программа Игр будущего – 2024 в Казани близится к своему завершению. Сегодня, 1 марта, станут известны сильнейшие в скоростном прохождении видеоигр, а также Just Dance и VR-симулятору Beat Saber.

Также в пятницу определятся полуфиналисты футбольного турнира, участники плей-офф по мобильному шутеру Standoff 2 и участники главных матчей по Mobile Legends.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 1 марта:

  • 11:00. Группа А, RevialGG (Россия) — Noobs (Россия);
  • 13:45. Группа А, SaiNts (Россия) — Absolute (Россия);
  • 18:00. Группа B, FORZE Esports (Россия) — Necessary (Россия);
  • 20:45. Группа В, Pepes eSports (Россия) — MadBulls (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 1 марта:

  • 15:00. 1/4 финала, Phoenix (Россия) — R10 Team (Бразилия);
  • 16:30. 1/4 финала, FC Lokomotiv (Россия) — GZ.QIUXIN (Китай);
  • 19:00. 1/4 финала. Peñarol (Уругвай) — Team CMR (Камерун);
  • 20:45. 1/4 финала. México Quetzales (Мексика) — CHP Chile (Чили).

Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang на Играх будущего 1 марта:

  • 19:00. Полуфинал, RRQ Hoshi (Индонезия) — AP.Bren (Филиппины);
  • 20:50. Полуфинал, Fire Flux Esports (Турция) — ONIC (Индонезия).

Расписание других соревнований на Играх будущего 1 марта:

  • 11:00. VR ритм-симулятор (Beat Saber), финалы;
  • 14:00. Спидран, финальные соревнования;
  • 17:00. Танцевальный симулятор (Just Dance), финалы.

Смотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.

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