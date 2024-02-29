Завершились съёмки фильма «Плевако» с Сергеем Безруковым

На этой неделе завершились съёмки исторического многосерийного фильма «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Проект расскажет об адвокате и блестящем ораторе конца XIX века Фёдоре Никифоровиче Плевако.

Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако.

Отмечается, что каждая серия будет рассказывать о конкретном деле из практики Плевако. Также в актёрский состав вошли Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Олег Савцов и другие. Кресло режиссёра заняла Анна Матисон.

Сроки и дата премьеры «Плевако» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier