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Актёры «Онегина» читают письмо Татьяны в поэтическом трейлере фильма

Актёры «Онегина» читают письмо Татьяны в поэтическом трейлере фильма
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала поэтический трейлер фильма «Онегин» — в нём поэтессы читают письмо Татьяны. В ролике фигурируют Лия Жэ, Аида Артнуи, Мария Мирай, Кристина Новикова и Анна Егоян.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино»/«Кинокомпания братьев Андреасян».

Лента повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать любовных интриг ему не удастся.

В фильме снялись Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Режиссёром экранизации выступил Сарик Андреасян.

Премьера «Онегина» в российском прокате состоится уже 7 марта.

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