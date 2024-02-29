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Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует летом 2024 года

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует летом 2024 года
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Актёр Норман Ридус раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — лето 2024 года. Исполнитель главной роли в шоу не поделился какими-либо подробностями, кроме подзаголовка — «Книга Кэрол».

В продолжении, как понятно из названия, появится Кэрол Пелетье — один из главных персонажей «Ходячих мертвецов» и его ответвления «Бойтесь ходячих мертвецов». К своей роли вернётся американская актриса Мелисса МакБрайд, а первый трейлер второго сезона должен выйти в ближайшие недели.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции: в сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

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