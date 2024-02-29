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Вышел первый тизер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»

Вышел первый тизер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
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Студия J.C.STAFF представила дебютный трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Авторы не показали каких-то значимых событий в ролике, ограничившись монологом главного героя. У продолжения пока нет точной даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат J.C.STAFF.

«Ванпанчмен» — аниме-адаптация одноимённого комикса про супергероя Сайтаму, который побеждает своих врагов одним ударом. Как признаётся герой, за несколько лет до событий сериала он начал тренироваться столь усердно, что обрёл колоссальную физическую силу и облысел.

Первый сезон аниме вышел в 2015 году, второй — в 2019-м. Пресса очень высоко оценила адаптацию благодаря юмору и необычному взгляду на жизнь супергероев. Зрителям также пришлись по душе приключения Сайтамы — мультсериал стабильно занимает высокие места в рейтинге лучших тайтлов всех времён.

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