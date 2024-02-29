«Пипец» перезагружают: один фильм уже почти готов, а второй вот-вот начнут снимать

Журналисты издания Variety сообщили, что режиссёр Мэттью Вон (Kinsgman, «Большой куш») в ближайшее время начнёт снимать вторую часть фильма «Пипец» из новой трилогии. Постановщик уже закончил работу над первой картиной, однако по какой-то причине до сих пор его не выпустил.

Будущая лента расскажет историю двух братьев, которые стали каскадёрами. Премьера второй ленты из новой трилогии ожидается в 2025 году. Что касается последнего фильма, то он выступит не продолжением, а перезапуском оригинала.

Ранее Вон поделился, что в перезапуске не будет ни одного персонажа из первой ленты. Подробности сюжета пока остаются неизвестными.

Премьера картины состоится в этом году. Точные сроки и дата выхода не раскрываются.