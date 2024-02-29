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СТС вернёт «Ворониных» — в работе сериал «Костя-Вера»

СТС вернёт «Ворониных» — в работе сериал «Костя-Вера»
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Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что телеканал СТС готовит сериал «Костя-Вера» — спин-офф «Ворониных». Режиссёром проекта выступит Артур Румынский («Мама будет против», «Анна-детективъ»).

Также известно, что производством шоу займётся тот же продюсерский центр «Леан-М». Другие подробности пока держатся в секрете.

«Воронины» — культовый российский ситком, выходивший на СТС с ноября 2009 года по октябрь 2019 года. Всего за это время было снято 24 сезона, в которых 552 серии. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.

Ожидается, что премьера первого сезона «Кости-Веры» состоится в грядущем телесезоне. Он будет состоять из 13 эпизодов.

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