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Вышел новый трейлер фильма «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди

Вышел новый трейлер фильма «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди
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29 февраля вышел новый трейлер фильма «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди. В ролике показали главных героев картины и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат UNIVERSAL PICTURES.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.

Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.

Премьера «Байкеров» в мировом прокате состоится 21 июня этого года.

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