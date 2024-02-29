В советском фильме «Три плюс два» нашли два малозаметных киноляпа

Издание РБК Life обратило внимание, что в советском фильме «Три плюс два» есть несколько малозаметных ляпов. Они оставались незамеченными на протяжении более 60 лет.

Болгарские перцы

На шестой минуте хронометража герои Роман и Вадим стоят и некоторое время беседуют, а на переднем плане видны болгарские перцы, которые сушатся на натянутой веревке. Можно заметить, что среди них много как красных, так и зелёных плодов.

Затем в кадре появляется Зоя Павловна, которая обходит стоянку. Однако в этой сцене все перцы на верёвке уже красные.

Фото: «Киностудия им. М. Горького»

Фото: «Киностудия им. М. Горького»

Табличка с разделением лагерей

На 33-й минуте фильма в кадре появляются таблички, которые разделяют лагерь на мужскую и женскую территории. Спустя несколько сцен можно увидеть, что буква «Ж» сильно изменилась.

Фото: «Киностудия им. М. Горького»

Фото: «Киностудия им. М. Горького»

Картина «Три плюс два» дебютировала на больших экранах 3 июля 1963 года. Режиссёром фильма выступил Генрих Бардухмиосович Оганесян («Девичья весна», «Приключения Кроша»).