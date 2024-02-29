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Появились первые кадры сериала «Игра» про Олимпиаду в Москве

Появились первые кадры сериала «Игра» про Олимпиаду в Москве
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Авторы сериала «Олимпиада» сообщили о переименовании проекта в «Игру». Ко всему прочему, кинокомпания «Лунапарк» показали первые кадры из шоу.

Сериал расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент», «Чернобыль. Зона отчуждения»). Шоураннером выступила Александра Ремизова.

Премьера сериала «Игра» состоится в этом году, однако точная дата пока не раскрывается.

Первые кадры

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

Фото: «Лунапарк»

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