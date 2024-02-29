Google Pixel 8 признали лучшим смартфоном на конференции мобильной электроники MWC 2024

Журналисты издания 9to5Google сообщили, что Google Pixel 8 получил награду в номинации «Лучший смартфон» на конференции мобильной электроники MWC 2024. Исходя из описания на официальном сайте, победитель должен продемонстрировать высокий уровень инноваций и производительности.

За данное звание также боролись iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S23, Z Flip 5 и складной OnePlus Open. Однако жюри посчитало, что больше всего награду заслужил именно Google Pixel 8.

Напомним, устройство обладает 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1400 нит. Девайс работает на девятиядерном процессоре Google Tensor G3.

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro вышли в России в октябре 2023 года.