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«Политическая сатира с блистательной Кейт Уинслет»: критики хвалят сериал «Режим» от HBO

«Политическая сатира с блистательной Кейт Уинслет»: критики хвалят сериал «Режим» от HBO
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29 февраля журналисты опубликовали обзоры мини-сериала «Режим». Новое шоу от HBO расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграла высокопоставленного канцлера вымышленного европейского государства.

Большинство критиков положительно оценили новый проект от автора «Наследников» Уилла Трэйси. На агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта 89% позитивных рецензий. Обозреватели хвалят актёрскую игру Кейт Уинслет, повсеместный цинизм, декорации и атмосферу шоу. Некоторые журналисты также отметили и недостатки, среди которых затянутый темп повествования и не самый интересный сюжет.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров критиков на сериал «Режим»

«Режим» — это удивительно тревожная драматическая комедия и шокирующе пророческая комедийная драма. Это история, которая будет держать вас в напряжении до самой последней сцены.
От начала до конца взгляд «Режима» на реальную политику и состояние мира глубоко циничен, но в события сериала нетрудно поверить.
Тем, кто хочет посмотреть развлекательный приключенческий мини-сериал, «Режим» стоит вашего внимания.
«Режим» изо всех сил пытается найти ритм, но в конечном итоге добивается успеха как приглушённая, горько-забавная политическая сатира с блистательной Кейт Уинслет.

Премьера «Режима» состоится 3 марта, в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

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