Джаред Лето показал первый кадр из «Трона 3»

Актёр Джаред Лето у себя в соцсетях опубликовал первое изображение из «Трона 3». На нём можно увидеть некоего персонажа. Возможно, его и сыграл Лето, но это пока неизвестно.

Фото: Соцсети Джареда Лето

Вместе с Лето в ленте сыграют Эван Питерс, Камерон Монахэн, Грета Ли и Джоди Тёрнер-Смит. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно только то, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.

Первый «Трон» вышел в 1982 году и стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Фильм приняли в основном тепло, хотя о нём были и слабые отзывы. Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент.

Выход «Трона 3» намечен на 2025 год.