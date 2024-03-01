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Ханс Циммер уже начал писать музыку для «Дюны 3»

Ханс Циммер уже начал писать музыку для «Дюны 3»
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Ханс Циммер в недавнем интервью изданию Variety заявил, что он уже начал писать музыку для третьей части «Дюны». Напомним, Циммер выступил композитором как первой, так и второй части франшизы, а также он писал музыку для «Тёмного рыцаря» и других лент.

По словам Циммера, на второй съёмочный день «Дюны 2» к нему подошёл Дени Вильнёв и положил сценарий «Дюны 3», дав ему понять, что пора начинать работать над музыкой.

Конечно, я начал работать. На второй съёмочный день приходит Дени, без слов кладёт «Дюну 3» мне на стол, а потом говорит: «Я знаю, к чему мы идём, и я знаю, что мы ещё не закончили».

«Дюна 2» стартует во всём мире сегодня, а в России сиквел ожидается уже 4 марта. Прокат, конечно, не официальный, но в нашей стране нашли обходные пути показа ленты.

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