«Я это в гробу видал»: создатель «Летучего корабля» — о ремейке мультфильма

Художник-мультипликатор, режиссёр Гарри Бардин, сделавший мультфильм «Летучий корабль», назвал ремейк его работы хамством. Создатели ленты даже не связывались с Бардиным.

По словам режиссёра, он в целом плохо относится к ремейкам, особенно если они касаются его собственных фильмов. Бардин подчеркнул, что «в гробу видал» фильм Ильи Учителя.

К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал.

Ремейк «Летучего корабля» выйдет в российский прокат 21 марта.

Не один Бардин остался не в восторге от ремейка классики. Подобное мнение выразил и композитор «Бриллиантовой руки».