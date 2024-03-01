У режиссёра «Охотников за привидениями: Леденящий ужас» есть идеи для продолжения

Режиссёр фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» Гил Кинан рассказал, что у него есть идеи для дальнейшего развития франшизы. Напомним, прошлую часть, «Наследников», снял Джейсон Райтман.

По словам Кинана, ему и остальным создателям ленты нравятся персонажи франшизы, поэтому они бы не хотели заканчивать их истории после второго фильма.

Нам нравятся эти персонажи, и мы были бы по-настоящему счастливы, если бы зрители продолжали отправляться с ними в приключения, а мы бы их придумывали.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» состоится 22 марта. Лента выступит продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году. История «Леденящего ужаса» расскажет про грозного демона, который стремится вернуть всю планету в ледяные эпохи прошлого.