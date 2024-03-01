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«Чужой: Ромул» будет сильно отличаться от других фильмов по вселенной «Чужого»

На этой неделе актёр Дэвид Джонссон («Улица ржи», «Индустрия») дал интервью журналистам издания MovieWeb. В ходе разговора он заявил, что лента «Чужой: Ромул» будет сильно отличаться от других фильмов по вселенной «Чужого».

Я пока не уверен в том, о чём могу сказать. Однако могу заверить, что он будет очень, очень и очень сильно отличаться [от других фильмов франшизы].

Сюжет картины расскажет о группе молодых людей, которые оказываются на отдалённой планете. Однако их жизням угрожает то, что на ней засел ксеноморф.

Главные роли в картине исполнили Кейли Спейни, Изабелла Мерсед, Эйлин Ву, Спайк Фирн, Дэвид Йонссон и Арчи Рено. Режиссёром ленты выступит Федерико Альварес («Зловещие мертвецы: Чёрная книга», «Девушка, которая застряла в паутине»).

Премьера фильма «Чужой: Ромул» состоится в августе этого года.