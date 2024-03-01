Что нужно знать про обновление 4.5 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 1 марта разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact из студии HoYoverse провели традиционный стрим, в ходе которого раскрыли все подробности следующего большого обновления.
Версия 4.5 под названием «Скрещение лезвий на парче» выйдет 13 марта 2024 года. Обновление будет доступно шесть недель — до 23 апреля 2024 года, пока его не сменит следующий патч 4.6.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новый персонаж — Тиори
Известный модельер из Инадзумы уже появлялась в ходе сюжета одного из ивентов. Теперь Тиори будет доступна в играбельном виде: это пятизвёздочный гео-персонаж, которого можно получить с помощью молитвы событий (ивентовый баннер) с момента релиза версии 4.5.
Тиори — гео-персонаж, которая сражается с помощью двух мечей и куклы-аутоматона, способной атаковать врагов. Герой ориентирован на урон с позиций мейн-дд саб-дд под других персонажей гео-стихии.
Как выглядит Тиори в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Баннеры обновления 4.5 в Genshin Impact
Как обычно, во время патча будет доступно два баннера с персонажами (каждый — по три недели). Помимо Тиори, игроки смогут получить вышедших ранее пятизвёздочных героев, недоступных в другое время.
- с 13 марта (релиз 4.5) до 2 апреля — баннеры Тиори и Итто (реран);
- со 2 апреля по 23 апреля (выход патча 4.6) — рераны Нёвиллета и Кадзухи.
Также вместе с молитвами персонажей будут доступны молитвы оружия с лучшим снаряжением на указанных выше персонажей, включая новую катану Уракуго Мишугири для Тиори. Четырёхзвёздочных героев и оружие из новых баннеров авторы игры назовут позднее.
Новый тип баннера — Молитва хроник
После выхода 4.5 в игре также появится новый баннер, в котором будут объединены несколько персонажей и видов оружия из стандартного и ивентового баннеров.
В первой молитве хроник будет доступно 6 легендарных персонажей и 11 типов оружия. Получить нужное можно будет, установив курс — со второго раза (та же самая система с «гарантом» за 90 молитв) вы точно откроете то, что выбрали.
Кроме того, если вы выбрали курс на персонажа, все предметы из баннера будут только персонажами, если оружие — то оружием. Другие подробности о баннере можно узнать на сайте разработчиков.
«Региональные» баннеры в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Ивенты и новые задания в Genshin Impact 4.5
С релизом версии 4.5 в игру навсегда будут добавлены задание легенд Тиори и встреча с ранее вышедшим персонажем Линнет (квест, в котором можно будет выбирать варианты и получить несколько концовок).
За выполнение последнего игроки получат новый инструмент — судьбометр, по механике схожий с шаром судьбы или кубиком с цифрами на сторонах. С его помощью можно будет определять тот или иной исход в игре.
Кроме того, будет доступно несколько временных событий:
- ивент про алхимию в Мондштадте, после прохождения которого можно будет получить новый четырёхзвёздочное копьё;
- событие с котиками, в котором нужно будет строить им комнаты и гладить милых животных;
- ивент со стрельбой по слаймам;
- боевой режим с остановкой времени.
Главный ивент Genshin Impact 4.5
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
Будет обновлён карточный режим «Священный призыв семерых», в нём появятся новые карты — Нёвиллет, Кирара, Шарлотта и другие. В ККИ также добавят новые ивенты и испытания.
Вскоре в игре появится система руководству по развитию, представленная чуть раньше: в отдельном меню появятся советы, которые помогут игрокам понять, что нужно прокачивать в первую очередь, чтобы увеличить силу отряда.
Пример меню системы руководства по улучшению
Фото: HoYoLink
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