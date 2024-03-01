«Мы словно работаем над Fallout 5»: продюсер сериала Fallout — о создании шоу

Недавно продюсер сериала Fallout Джонатан Нолан пообщался с журналистами издания Total Film. Во время интервью Нолан поделился своими впечатлениями от производства шоу.

Он рассказал, что проект представляет собой оригинальную историю, а не адаптацию сюжета одной из игр. По словам постановщика, у него возникает ощущение, что он работает с командой над Fallout 5 только без интерактива.

Наш сериал связан с играми, как и игры — друг с другом. Мы словно работаем над Fallout 5. Не хочу звучать слишком пафосно, однако он [сериал Fallout] действительно выглядит, как новая игра без интерактива.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Премьера сериала по Fallout состоится на телеканале и стриминговой платформе Prime Video уже 12 апреля.

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Фото: Total Film/Amazon