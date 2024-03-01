Журналисты издания «Известия» сообщили, что в 2024 году онлайн-кинотеатры России не собираются наращивать закупку зарубежных фильмов и сериалов. Вместо этого отечественные стриминговые сервисы постараются сохранить темпы производства собственных проектов — годом ранее они выросли на 40-45%.

Вложение в собственный контент — это более надёжная инвестиция. Производитель всегда может полностью контролировать содержание, может снимать продолжение к проекту, монетизировать всю интеллектуальную собственность и продавать права на неё.

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, если не произойдёт каких-то «уникальных событий», благодаря которым иностранные компании вернутся на российский рынок, то соотношение зарубежного контента к отечественному не изменится.