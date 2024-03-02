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Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2 млрд рублей

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2 млрд рублей
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1 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 2 млрд рублей. Для достижения этого показателя ленте потребовалось чуть больше месяца. Фильм продолжает занимать 11-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката, опережая «Полицейского с Рублёвки» и «Последнего богатыря».

Фото: ЕАИС

«Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

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