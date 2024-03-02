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Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
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На этой неделе стартовали съёмки четвёртого сезон сериала «Убийства в одном здании». Об этом объявил создатель и актёр проекта Стив Мартин в одной из своих соцсетей. Также к посту он прикрепил первый кадр со съёмок.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Подробности сюжета и дата выхода четвёртого сезона шоу пока не раскрываются. Вероятно, больше подробностей мы узнаем ближе к окончанию производственного процесса.

«Убийства в одном здании» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

Первый кадр со съёмок

Фото: Соцсети Стива Мартина

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