Новый фильм от авторов оскароносного «Всё везде и сразу» выйдет в июне 2026 года

Недавно кинокомпания Universal Pictures обновила свой календарь релизов. Журналисты издания Variety обратили внимание, что в списке появилась безымянная картина от режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — постановщиков оскароносного «Всё везде и сразу».

В календаре указано, что премьера нового фильма дуэта состоится 12 июня 2026 года. Студия пока держит в секрете название, жанр, детали сюжета, актёрский состав и другие подробности. Напомним, летом 2022 года Дэн Кван и Дэниел Шайнерт подписали эксклюзивный контракт с Universal Pictures на пять лет.

Лента «Всё везде и сразу» вышла в апреле 2022 года. Она получила оглушительный успех, заработав в прокате $ 139 млн при бюджете в $ 30 млн. Также фильм получил семь «Оскаров» и множество других наград.