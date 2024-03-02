Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 2
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый фильм от авторов оскароносного «Всё везде и сразу» выйдет в июне 2026 года

Новый фильм от авторов оскароносного «Всё везде и сразу» выйдет в июне 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно кинокомпания Universal Pictures обновила свой календарь релизов. Журналисты издания Variety обратили внимание, что в списке появилась безымянная картина от режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — постановщиков оскароносного «Всё везде и сразу».

В календаре указано, что премьера нового фильма дуэта состоится 12 июня 2026 года. Студия пока держит в секрете название, жанр, детали сюжета, актёрский состав и другие подробности. Напомним, летом 2022 года Дэн Кван и Дэниел Шайнерт подписали эксклюзивный контракт с Universal Pictures на пять лет.

Лента «Всё везде и сразу» вышла в апреле 2022 года. Она получила оглушительный успех, заработав в прокате $ 139 млн при бюджете в $ 30 млн. Также фильм получил семь «Оскаров» и множество других наград.

Материалы по теме
В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android