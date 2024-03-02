Вышел трейлер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой — премьера 5 марта

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На этой неделе онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал дебютный трейлер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой. В ролике показали основных персонажей шоу и различные ситуации, в которые они попадают.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат Star Media.

Сериал расскажет о семействе Шаталовых, которое каждое день решает проблемы жителей своего района. Алёна руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил работает врачом в районной поликлинике, а их 20-летний сын Артём — участковым.

Также в сериале снялись Александр Робак, Вадим Соснин, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Чёрный, Эвелина Мазурина и другие. Кресло режиссёра занял Эдуард Парри («Жили-были»).

Премьера «Ангелов района» состоится 5 марта. Все эпизоды сериала выйдут в один день.