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Вышел трейлер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой — премьера 5 марта

Вышел трейлер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой — премьера 5 марта
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На этой неделе онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал дебютный трейлер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой. В ролике показали основных персонажей шоу и различные ситуации, в которые они попадают.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат Star Media.

Сериал расскажет о семействе Шаталовых, которое каждое день решает проблемы жителей своего района. Алёна руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил работает врачом в районной поликлинике, а их 20-летний сын Артём — участковым.

Также в сериале снялись Александр Робак, Вадим Соснин, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Чёрный, Эвелина Мазурина и другие. Кресло режиссёра занял Эдуард Парри («Жили-были»).

Премьера «Ангелов района» состоится 5 марта. Все эпизоды сериала выйдут в один день.

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