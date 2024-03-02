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«Навряд ли я теперь получу такой бюджет»: Дэмьен Шазелл — о провале «Вавилона»

«Навряд ли я теперь получу такой бюджет»: Дэмьен Шазелл — о провале «Вавилона»
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Недавно режиссёр Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд») принял участие в новом выпуске подкаста Talking Pictures. В ходе разговора постановщик порассуждал о провале своей последней картины «Вавилон» со звёздами Голливуда.

Шазелл заявил, что после этого у него навряд ли получится в ближайшее время выбить на производство фильма такой же большой бюджет. Напомним, «Вавилон» заработал в прокате всего лишь $ 78 млн при бюджете в $ 80 млн.

В ближайшее время я точно не получу столько денег, как на «Вавилон». По крайней мере, хотя бы на следующий фильм точно. В финансовом плане «Вавилон» вообще не оправдался.

В картине снялись Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли, Джин Смарт, Лукас Хаас, Тоби Магуайр, Макс Мингелла и другие. Премьера ленты состоялась в декабре 2022 года.

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