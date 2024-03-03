Расписание Игр будущего на 3 марта — финал футбола и церемония закрытия

Сегодня в Казани завершатся первые в истории Игры будущего. В рамках мультиспортивного турнира разыграют последние трофеи — за них сразятся участники финалов по футболу, гонкам, скейтбордингу и Standoff 2.

В 16:30 по мск в «Казань Экспо» состоится торжественная церемония закрытия ивента.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 3 марта:

11:00. Матч за 3-е место, forZe Esports (Россия) — Necessary (Россия);

14:00. Финал, Absolute (Россия) — SaiNts (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 3 марта:

13:00. Матч за 3-е место. Phoenix (Россия) — México Quetzales (Мексика);

15:00. Финал, FC Lokomotiv (Россия) — Peñarol (Уругвай).

Расписание других событий на Играх будущего 3 марта:

9:00. Шоу-матч среди участников турнира по Mobile Legends Bang Bang (лазертаг);

14:00. Фиджитал-скейтбординг, финальные соревнования;

14:30. Фиджитал-гонки, финал.

16:30. Церемония закрытия Игр будущего.

Смотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также на Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.