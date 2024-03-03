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Расписание соревнований и матчей Игр будущего 2024 на воскресенье, 3 марта

Расписание Игр будущего на 3 марта — финал футбола и церемония закрытия
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Сегодня в Казани завершатся первые в истории Игры будущего. В рамках мультиспортивного турнира разыграют последние трофеи — за них сразятся участники финалов по футболу, гонкам, скейтбордингу и Standoff 2.

В 16:30 по мск в «Казань Экспо» состоится торжественная церемония закрытия ивента.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 3 марта:

  • 11:00. Матч за 3-е место, forZe Esports (Россия) — Necessary (Россия);
  • 14:00. Финал, Absolute (Россия) — SaiNts (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 3 марта:

  • 13:00. Матч за 3-е место. Phoenix (Россия) — México Quetzales (Мексика);
  • 15:00. Финал, FC Lokomotiv (Россия) — Peñarol (Уругвай).

Расписание других событий на Играх будущего 3 марта:

  • 9:00. Шоу-матч среди участников турнира по Mobile Legends Bang Bang (лазертаг);
  • 14:00. Фиджитал-скейтбординг, финальные соревнования;
  • 14:30. Фиджитал-гонки, финал.
  • 16:30. Церемония закрытия Игр будущего.

Смотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также на Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.

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