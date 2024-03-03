Церемонию закрытия Игр будущего в Казани покажут по телевизору

Российский федеральный телеканал «Россия 1» покажет церемонию закрытия Игр будущего – 2024 в Казани в прямом эфире.

Начало торжественной церемонии намечено на воскресенье, 3 марта, в 16:30 по московскому времени. Мероприятие будет продолжаться около полутора часов.

Трансляцию из комплекса «Казань Экспо» также можно будет посмотреть в Сети — официальные стримы пройдут на Twitch, YouTube, VK Play, на сайте турнира и на платформе «Смотрим».

Первые Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. Более 2000 участников из 107 стран мира сражаются в 21 инновационной дисциплине, среди которых фиджитал-футбол, Dota 2, битва роботов и VR-ритм симулятор. Общий призовой фонд турнира составил $ 10 млн.