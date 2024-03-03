«Один из самых сложных фильмов в моей жизни»: Дени Вильнёв — о «Бегущем по лезвию 2049»

Канадский режиссёр Дени Вильнёв дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём постановщик рассказал о производстве своих прошлых картин, включая «Бегущего по лезвию 2049» — продолжения культового «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта.

Вильнёв признался, что лента с Райаном Гослингом далась ему тяжело в первую очередь потому, что он рассказывал историю во вселенной, которую придумал не он. Постановщик постоянно сравнивал вторую часть с оригинальным фильмом и до сих пор спрашивает у себя, почему вообще взялся за проект.

«Бегущий по лезвию 2049» стал любовным письмом к оригинальному фильму, но при этом это один из самых сложных фильмов в моей жизни. Не думаю, что когда-нибудь снова вернусь к работе над чьей-либо вселенной. Я до сих пор иногда просыпаюсь ночью и спрашиваю у себя: «Зачем я это сделал?» Я отказался от нескольких других проектов такого масштаба, но тогда я сказал себе: «Это сумасшедший проект, но он стоит риска потерять всё».

«Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. Многие обозреватели назвали картину достойным продолжением, которое развивают вселенную, но при этом оно полностью самодостаточное.