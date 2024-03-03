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Вышел трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая» от режиссёра «Крепкого орешка 2»

Вышел трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая» от режиссёра «Крепкого орешка 2»
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На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая». Режиссёром картины выступил Ренни Харлин — постановщик «Крепкого орешка 2» и «Ограбления по-джентльменски».

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм рассказывает о молодой паре, которая путешествует по глубинке и заезжает в небольшой городок с недружелюбными жителями. В какой-то момент у них ломается машина, поэтому герои вынуждены заночевать в хижине в лесу, однако там на них начинают охотиться трое незнакомцев в масках.

В ленте снялись Рэйчел Шентон, Гэбриел Бассо, Мэделин Петш, Ричард Брэйк, Элла Брукколери, Эма Хорват, Джордж Янг, Фрой Гутьеррез, Ребека Стейнберг, Х.Р. Эспосито и другие.

Мировая премьера картины состоится 17 мая.

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