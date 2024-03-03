Хейден Кристенсен убедил Джорджа Лукаса сделать ситхам в «Звёздных войнах» жёлтые глаза

В начале этой недели Хейден Кристенсен дал большое интервью журналистам издания Empire. Во время разговора актёр рассказал, что это он придумал сделать глаза Дарта Вейдера в «Мести ситхов» жёлтыми.

Кристенсен видел в этом смысл, поскольку такой же оттенок был у Дарта Мола и Дарта Сидиуса. Правда, режиссёр Джордж Лукас не сразу принял эту идею.

Изначально Джордж [Лукас] был против этой идеи. А мне вот нравилось, как выглядят глаза ситхов. Мне казалось, что в этом есть смысл, поскольку такие же были у Дарта Мола и Дарта Сидиуса. Джордж ответил, что у графа Дуку таких глаз не было, и я решил, что на этом всё. Но спустя несколько дней он подошёл ко мне и сказал, что теперь ему нравится эта идея.

Напомним, премьера фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов» состоялась в 2005 году.