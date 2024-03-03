Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 3
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-10 самых кассовых российских лент отечественного проката

«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-10 самых кассовых российских лент отечественного проката
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе сборы картины «Мастер и Маргарита» превысили 2,051 млрд рублей. Такой результат позволил фильму войти в топ-10 самых кассовых российских лент отечественного проката.

Фото: Фонд Кино

Картина обошла по прибыли «Последнего богатыря: Корень зла», который за время показа в кинотеатрах заработал 2,050 млрд рублей. Вполне вероятно, что у «Мастера и Маргарита» есть все шансы подняться ещё на несколько строчек рейтинга, поскольку разница между ними составляет пару десятков миллионов.

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Материалы по теме
Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2 млрд рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android