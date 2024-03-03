«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-10 самых кассовых российских лент отечественного проката

На этой неделе сборы картины «Мастер и Маргарита» превысили 2,051 млрд рублей. Такой результат позволил фильму войти в топ-10 самых кассовых российских лент отечественного проката.

Фото: Фонд Кино

Картина обошла по прибыли «Последнего богатыря: Корень зла», который за время показа в кинотеатрах заработал 2,050 млрд рублей. Вполне вероятно, что у «Мастера и Маргарита» есть все шансы подняться ещё на несколько строчек рейтинга, поскольку разница между ними составляет пару десятков миллионов.

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).