Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 3
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале

«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале
Комментарии

Компания F.A.С.С.T. составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале этого года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Наибольший интерес пираты испытали к боевику «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом, который в мировом прокате уже заработал $ 150 млн. На втором месте расположился «Охота на киллера», а тройку лидеров закрепил «Аргайл: Супершпион».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских «пиратов» в феврале

  1. «Пчеловод»
  2. «Охота на киллера»
  3. «Аргайл: Супершпион»
  4. «Инвалид»
  5. «Американское чтиво»
  6. «Уничтожь всех соседей»
  7. «Феррари»
  8. «Проект «Дороти»
  9. «Американская звезда»
  10. «Крайне опасен»
Материалы по теме
Сборы «Мадам Паутины» превысили $ 80 млн — фильм навряд ли сможет окупиться
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android