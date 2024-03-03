«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале

Компания F.A.С.С.T. составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале этого года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Наибольший интерес пираты испытали к боевику «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом, который в мировом прокате уже заработал $ 150 млн. На втором месте расположился «Охота на киллера», а тройку лидеров закрепил «Аргайл: Супершпион».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских «пиратов» в феврале