«Ходячие мертвецы: Выжившие» показали лучший старт на телеканале AMC за шесть лет

26 февраля дебютировал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» с Риком и Мишонн, который выступает продолжением культового одноимённого шоу про зомби-апокалипсис. Проект показал лучший старт среди всех новинок телеканала AMC за последние шесть лет.

Ко всему прочему, первый эпизод сериала посмотрело 3 млн человек — это абсолютный рекорд для стримингового сервиса AMC+. Причём зрители крайне восторженно отзываются о первых сериях.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» рассказывает, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.

Шоу также показывают и в России — новые серии выходят на «Амедиатеке».