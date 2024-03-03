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Актриса Рошель Дэвис из «Ворона» раскритиковала образ главного героя в ремейке

Актриса Рошель Дэвис из «Ворона» раскритиковала образ главного героя в ремейке
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Пару дней назад журналисты опубликовали первые кадры из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом. После этого образ главного героя незамедлительно раскритиковал режиссёр оригинальной ленты Алекс Пройас.

Теперь о новой версии ленты высказалась актриса Рошель Дэвис, которая исполнила роль Сары в первоисточнике. В ходе общения с журналистами издания TMZ она заявила, что не сомневается в актёрских навыках Скарсгарда, однако выбранный авторами образ протагониста не передаёт его суть.

По её словам, Эрик Дрейвен — хороший человек с доброй душой, но в ремейке он больше походит на злодеев, с которыми сам и сражается. Напомним, режиссёром нового «Ворона» выступает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер.

Премьера ленты состоится 7 июня.

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