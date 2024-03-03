«Магическая битва» и «Ван Пис» — все лауреаты аниме-премии Crunchyroll Anime Awards 2024
Недавно прошла ежегодная премия Crunchyroll Anime Awards. В ходе проведения мероприятия жюри назвало победителей в 32 различных номинациях.
К примеру, лучшим аниме 2023 года была признана «Магическая битва». Также шоу получило награды за «Лучший экшен» и «Лучшую постановку».
Другие итоги Crynchyroll Anime Awards 2024
- Лучший полнометражный фильм — «Судзумэ, закрывающая двери»;
- Лучшее продолжение — «Ван-Пис»;
- Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
- Лучший режиссёр —- Сёта Госёдзоно («Магическая битва»);
- Лучший экшен — «Магическая битва»;
- Лучшая комедия — «Семья шпиона»;
- Лучшая драма — «Атака титанов»;
- Лучшее фэнтези — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
- Лучшая романтика — «Хоримия: Фрагменты»;
- Лучшая новинка — «Человек-бензопила»;
- Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны».
С полным списком номинаций и победителей в них можно ознакомиться по ссылке.
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