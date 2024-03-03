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«Магическая битва» и «Ван Пис» — все лауреаты аниме-премии Crunchyroll Anime Awards 2024

«Магическая битва» и «Ван Пис» — все лауреаты аниме-премии Crunchyroll Anime Awards 2024
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Недавно прошла ежегодная премия Crunchyroll Anime Awards. В ходе проведения мероприятия жюри назвало победителей в 32 различных номинациях.

К примеру, лучшим аниме 2023 года была признана «Магическая битва». Также шоу получило награды за «Лучший экшен» и «Лучшую постановку».

Другие итоги Crynchyroll Anime Awards 2024

  • Лучший полнометражный фильм — «Судзумэ, закрывающая двери»;
  • Лучшее продолжение — «Ван-Пис»;
  • Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
  • Лучший режиссёр —- Сёта Госёдзоно («Магическая битва»);
  • Лучший экшен — «Магическая битва»;
  • Лучшая комедия «Семья шпиона»;
  • Лучшая драма «Атака титанов»;
  • Лучшее фэнтези — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
  • Лучшая романтика — «Хоримия: Фрагменты»;
  • Лучшая новинка — «Человек-бензопила»;
  • Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны».

С полным списком номинаций и победителей в них можно ознакомиться по ссылке.

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