Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Магическая битва» и «Ван Пис» — все лауреаты аниме-премии Crunchyroll Anime Awards 2024

Недавно прошла ежегодная премия Crunchyroll Anime Awards. В ходе проведения мероприятия жюри назвало победителей в 32 различных номинациях.

К примеру, лучшим аниме 2023 года была признана «Магическая битва». Также шоу получило награды за «Лучший экшен» и «Лучшую постановку».

Другие итоги Crynchyroll Anime Awards 2024

Лучший полнометражный фильм — «Судзумэ, закрывающая двери»;

— «Судзумэ, закрывающая двери»; Лучшее продолжение — «Ван-Пис»;

— «Ван-Пис»; Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;

— «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»; Лучший режиссёр —- Сёта Госёдзоно («Магическая битва»);

Сёта Госёдзоно («Магическая битва»); Лучший экшен — «Магическая битва»;

— «Магическая битва»; Лучшая комедия — «Семья шпиона»;

— «Семья шпиона»; Лучшая драма — «Атака титанов»;

— «Атака титанов»; Лучшее фэнтези — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;

— «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»; Лучшая романтика — «Хоримия: Фрагменты»;

— «Хоримия: Фрагменты»; Лучшая новинка — «Человек-бензопила»;

— «Человек-бензопила»; Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны».

С полным списком номинаций и победителей в них можно ознакомиться по ссылке.