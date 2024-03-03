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Мелодрама «Лёд 3» заработала в российском прокате 1,5 млрд рублей

Мелодрама «Лёд 3» заработала в российском прокате 1,5 млрд рублей
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3 марта сборы спортивной мелодрамы «Лёд 3» в российском прокате превысили 1,5 млрд рублей. Для достижения такой отметки картине понадобилось чуть меньше трёх недель — премьера ленты состоялась 14 февраля.

Вероятно, на следующей неделе фильм сможет достичь результата и в 1,7 млрд рублей.

Фото: «Фонд Кино»

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

В картине сыграли Александр Петров, Степан Белозёров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Юрий Хмельницкий.

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