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«Дюна 2» стартовала с $ 81 млн в США — в два раза лучше первой части

«Дюна 2» стартовала с $ 81 млн в США — в два раза лучше первой части
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По итогам первого уикенда фильм «Дюна 2» заработал $ 81 млн в США. Картина Дени Вильнёва показала лучший старт 2024 года, который ранее удерживал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом.

Лента уверенно обошла стартовый результат первой «Дюны» в 2021 году — тогда лента запустилась с $ 41 млн, выйдя в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max одновременно. Таким образом, «Дюна 2» превзошла прогнозы аналитиков: они были уверены, что лента заработает в первые выходные от $ 70 млн до $ 80 млн в домашнем регионе.

Эксперты предрекают картине отличные показатели благодаря позитивным отзывам от зрителей и критиков, а также отсутствию заметных конкурентов. Первая «Дюна» заработала в прокате $ 433 млн, выйдя на границу окупаемости. Продолжение наверняка соберёт куда больше и станет одним из самых успешных фильмов Дени Вильнёва.

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