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Появились новые атмосферные постеры сериала Fallout

Появились новые атмосферные постеры сериала Fallout
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Создатели сериала Fallout продолжают рекламировать свой проект. Они показали несколько атмосферных постеров шоу, на которые попали гуль, оруженосец Максимус и Люси — главная героиня, сыгранная Эллой Пернелл.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой — первый снял сразу несколько эпизодов шо. Вместе с Пернелл в проекте снялись Уолтон Гоггинс, Эрон Мотен, Кайл Маклахлен, Майк Дойл, Мойзес Ариас и другие.

Сюжет проекта расскажет о людях, которые выживают в подземных убежищах после ядерной войны. Премьера сериала по Fallout состоится на телеканале и стриминговой платформе Prime Video уже 12 апреля.

Ранее продюсер шоу рассказал о своих впечатлениях от работы над ним и сравнил процесс с разработкой Fallout 5.

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