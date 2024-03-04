Появились новые атмосферные постеры сериала Fallout

Создатели сериала Fallout продолжают рекламировать свой проект. Они показали несколько атмосферных постеров шоу, на которые попали гуль, оруженосец Максимус и Люси — главная героиня, сыгранная Эллой Пернелл.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой — первый снял сразу несколько эпизодов шо. Вместе с Пернелл в проекте снялись Уолтон Гоггинс, Эрон Мотен, Кайл Маклахлен, Майк Дойл, Мойзес Ариас и другие.

Сюжет проекта расскажет о людях, которые выживают в подземных убежищах после ядерной войны. Премьера сериала по Fallout состоится на телеканале и стриминговой платформе Prime Video уже 12 апреля.

Ранее продюсер шоу рассказал о своих впечатлениях от работы над ним и сравнил процесс с разработкой Fallout 5.