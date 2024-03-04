Дени Вильнёв назвал Тимоти Шаламе, Зендею и Флоренс Пью «кинозвёздами будущего»

В недавнем большом интервью изданию The Hollywood Reporter Дени Вильнёв, режиссёр «Дюны» и «Дюны 2», высказался по поводу актёров, снявшихся в этих двух фильмах. Постановщик от них в восторге.

Вильнёв назвал Тимоти Шаламе, Зендею, Остина Батлера и Флоренс Пью настоящими «кинозвёздами будущего», благодаря которым к кино всё больше тянется молодёжь.

Эти актёры пробуждают в подростках и молодых людях много страсти… они приводят молодёжь в театры. Это будущее кино, это настоящие кинозвёзды будущего.

«Дюна 2» тем временем получила массу тёплых отзывов от критиков и показала впечатляющие кассовые результаты. Лента стартовала в США с $ 81 млн, что уже в два раза лучше оригинала. В некоторых городах России «Дюну 2» уже показывают.