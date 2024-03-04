Стеллан Скарсгард считает, что настоящий грим в кино выглядит естественнее графики

Стеллан Скарсгард, сыгравший в «Дюне» и «Дюне 2» барона Харконнена, в интервью рассказал, что он предпочитает компьютерную графику настоящему гриму. Для всех своих ролей, в которых нужно преображаться, Скарсгард не прочь провести в кресле гримёра несколько часов.

По его словам, на съёмках «Пиратов Карибского моря», где он сыграл Билла Тернера, у него единственного был настоящий грим.

На съёмочной площадке только у меня был настоящий пластический грим. Все остальные актёры, появлявшиеся на корабле, приходили за пять минут до начала съёмок, им на лицах рисовали точки, и всё. А я был там 6 или 8 часов.

Скарсгард отметил, что ему нравится этот процесс, хоть он и занимает много времени, но финальный результат выглядит эффектно как для зрителей, так и для него самого.