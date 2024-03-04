Дени Вильнёв рассказал о трудном решении убрать из «Дюны 2» важного героя

В интервью Entertainment Weekly режиссёр Дени Вильнёв рассказал, что ему пришлось принять трудное решение убрать из «Дюны 2» важного героя. Речь идёт про Суфира Хавата в исполнении Стивена Хендерсона.

Суфир появлялся в первой «Дюне» и пережил нападение на дом Атрейдесов, но, как выяснил Вильнёв, персонаж вряд ли впишется в сиквел, поэтому его вырезали.

Когда ты что-то адаптируешь, всегда страдает оригинал. Ты должен что-то изменить, ты должен сделать болезненный выбор. Моим выбором стал Суфир Хават. Это персонаж, которого я безумно люблю, но я с самого начала решил, что снимаю адаптацию с упором на Бене Гессерит. Это означало, что ментаты присутствуют не в той мере, как следовало бы, но такова суть адаптации.

«Дюна 2» тем временем стартовала с $ 81 млн в США, что аж в два раза превышает старт оригинальной «Дюны» 2021 года.